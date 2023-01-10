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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 9 січня.

Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись 2023 рік.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 8 січня:

Руслан Маліновський офіційно став гравцем Марселя. "Провансальці" уклали з українцем орендну угоду.

Гарет Бейл оголосив про завершення кар'єри. Валлієць вирішив "повісити бутси на цвях" у 33 роки.

Роберто Мартінеса було призначено головним тренером збірної Португалії. Іспанець уклав угоду до завершення чемпіонату світу-2026.