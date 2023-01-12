Україна

Олександр Шовковський готовий поєднувати роботу в клубі та в збірній.

Асистент головного тренера Динамо Київ Олександр Шовковський прокоментував своє призначення на посаду.

"Ми завжди дивимось з оптимізмом у своє майбутнє, але ніколи не забуваємо про прожите! Я вдячний Український Асоціації Футболу та особисто Андрію Павелку та кожному з команди УАФ за цей відповідальний чотирирічний період своєї роботи в штабі головної команди України Це було чудово!

Але сьогодні переді мною стоїть вже новий виклик. І я з великим задоволенням його приймаю і дякую Ігорю Суркісу та тренерському штабу на чолі з Мірчею Луческу за можливість приєднатися до команди Динамо Київ. В моєму футбольному житті існувало тільки дві команди. Це Динамо Київ та національна збірна команда України. І поки що так і залишається…

Але я не кажу прощавай… Є певні домовленості в тому, що якщо в моїх послугах буде потреба, то я готовий долучитися до співпраці в новому тренерському штабі національної дружини за сумісництвом… Але це вже буде вирішувати новий головний тренер збірної України з футболу.

А поки що, я прикладу максимально свої знання і здобутий досвід задля того, щоб зробити свій улюблений і славетний клуб ще сильнішим та кращим! Разом до ПЕРЕМОГИ! Слава Україні. Слава Нації. Слава ЗСУ", — написав Шовковський на своїй сторінці у Фейсбуці.

Нагадаємо, Шовковський став асистентом Луческу в Динамо.