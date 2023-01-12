Футболіст буде отримувати ігрову практику у Сегунді.
Антоніо Бланко, Реал Мадрид
12 січня 2023, 15:20
Мадридський Реал офіційно оголосив, що півзахисник Антоніо Бланко вирушив в оренду.
22-річний опорний півзахисник до кінця сезону-2022/23 буде захищати кольори представника Сегунди Алавеса.
Першу половину сезону футболіст провів у Кадісі, проте рідко грав у Ла Лізі (3 матчі). На його рахунку 1 матч у Кубку Іспанії.
Раніше повідомлялось, що форвард Реала Карім Бензема повторив рекорд Мессі у Суперкубку Іспанії.