Ліга конференцій

У арбітрів буде можливість виправити свої помилки за допомогою помічників і повторів.

Система ВАР використовуватиметься на всіх матчах плей-оф Ліги конференцій, починаючи з 1/16 фіналу. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

ВАР вперше використовуватиметься у третьому за значимістю єврокубку, починаючи з найближчої стадії турніру аж до фіналу.

Нагадаємо, матчі 1/16 фіналу відбудуться 16 та 23 лютого. Команди-переможці пройдуть до 1/8 фіналу, де на них чекають вісім переможців групової стадії турніру.

Також зазначимо, що у 1/16 фіналу пройшов український Дніпро-1, який зіграє проти кіпрського АЕКу з Ларнаки.