Італія

Італійський коуч — про центральний матч Серії А.

Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті висловився напередодні матчу з Ювентусом в Серії А.

"Ніхто не боятиметься. У обох команд є сильні гравці з погляду характеру та техніки. Юве та Наполі гратимуть на перемогу, і це буде чудове шоу.

Є дві різні філософії, Аллегрі дотримується девізу Ювентуса, перемога – єдине, що має значення.

А в нас більше серця і душі. Тут грав Марадона, люди це бачили. Коли він перемагав, він показував, скільки краси є у футболі. Ми маємо взяти частину цієї краси із собою і сподіваємося відтворити той футбол.

Якщо одна команда грає у захисті, то іншою складно створити 10 гольових моментів. Простір стає вужчим, і вам потрібна якість вище середнього. Труднощі будуть, але ми маємо все необхідне, щоб грати так, як ми хочемо", – заявив головний тренер Наполі.

Матч Наполі — Ювентус почнеться сьогодні о 21:45. Football.ua проведе онлайн-трансляцію зустрічі. Читайте також анонс матчу.