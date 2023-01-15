Італія

До вашої уваги — анонс матчу Серії А.

Недільна програма 18 туру в італійському футболі завершиться матчем між Ромою та Фіорентиною. У столиці Італії між собою зійдуться двоє тренерів із протилежними принципами і дві команди, які мають регулярно перебувати у позиціях "під елітою".

Кажуть, тут може бути не дуже цікавий футбол. Але є одна умова, котра здатна це змінити...

РОМА — ФІОРЕНТИНА

НЕДІЛЯ, 15 СІЧНЯ, 21:45. РИМ, СТАДІО ОЛІМПІКО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНТОНІО ДЖУА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Це звучатиме дивно, але найагресивнішу Рому у нинішньому сезоні ми бачили тоді, коли у неї з самого початку справи йшли не найкраще. Хоча чому дивно, якщо тільки це провокує сеу Жозе на атакувальну гру?

Згадаймо матч із Юве у Турині, коли гол Влаховича на другій хвилині дав нам можливість побачити інших "джалороссі" принаймні по перерві. Чи взагалі програну гру проти Аталанти, коли "вовки" нанесли по воротах суперників 21 удар, але програли з рахунком 0:1.

Резюме полягає у тому, що у матчах із командами своєї когорти римляни вигладають як сильна команда тільки тоді, коли першими пропускають. І те, не завжди, бо камбек у матчі з Міланом — це скоріше наслідок розконцентрації "россонері".

Фіорентина — це за потенціалом залізна команда зони єврокубків. І команда, яка сповідує мегаатакувальні принципи, які також не змінюватиме, якщо відкриє рахунок. У випадку першого голу "фіалок" на нас чекає справжній спектакль.

Та наш прогноз полягає все ж в іншому. Господарі заб'ють "своє" і закриються, що позбавить гостей можливостей для маневрів. Мінімальна різниця у класі і прагматичність дуже часто грають вирішальну роль. А Фіорентина ще обов'язково матиме час, аби наздогнати нелогічно втрачене у першому колі.

По складах — дискваліфікованого Ібаньєза цілком логічно замінить Кумбулла, а з цікавинок відзначимо перший після чемпіонату світу вихід у старті Амрабата у матчі Серії А. У Кубку зірковий з недавніх пір мароканець вже виходив, до перемоги над Сампдорією приклався.

Орієнтовні склади:

Рома: Руї Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Кумбулла — Челік, Крістанте, Пеллігріні, Залевські — Дібала, Дзаньоло — Абрагам

Фіорентина: Терраччано — Додо, Міленкович, Ігор, Бірагі — Амрабат, Дункан, Бонавентура — Іконе, Йович, Куаме

Не зіграють: Вейналдум, Дарбо (травми), Ібаньєз (дискваліфікація) — Куарта, Соттіль, Кабрал (травми)

ПРОГНОЗ 1:0