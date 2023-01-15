Італія

У протистоянні між Півночем та Півднем Італії впевнено перемогли перші.

У нинішньому сезоні Аталанта стала набагато прагматичнішою командою за ту, до якої звик футбольний загал. Втім, матч із Салернітаною повернув тіфозі "Богині" у минулі роки, коли команда Джан П'єро Гасперіні любила влаштувати справжні спектаклі.

Колектив із Бергамо дуже багато забив, але при цьому пропустив двічі. 8:2 — такого у нинішньому сезону чемпіонаті Італії ще не бачив.

З додаткових цікавинок гри: єдиний футболіст, який отримав жовту картку, отримав дискваліфікацію на наступний тур. Мова про Тена Копмейнерса.

Аталанта — Салернітана — 8:2

Голи: Бога, 5; Лукман, 20, пен, 54; Скалвіні, 23; Копмейнерс, 38; Гейлунд, 41; Едерсон, 61; Дзортеа, 85 — Діа, 10; Ніколлусі-Кавілья, 56

Аталанта: Муссо — Толой (Демірал, 58), Паломіно, Скалвіні — Дзаппакоста (Дзортеа, 58), де Рон (Едерсон, 46), Копмейнерс, Руджері — Лукман (Меле, 81), Бога — Гейлунд (Сапата, 64)

Салернітана: Очоа — Ловато (Д'ємбер, 46), Фасіо (Радованович, 72), Пірола (Самбія, 86) — Кандрева, Ніколлусі-Кавілья, Кулібалі, Вільєна (Кастанос, 71), Брадарич — Пйонтек, Діа (Бонаццолі, 72)

Попередження: Копмейнерс, 30

На 38-й хвилині Тен Копмейнерс (Аталанта) не реалізував пенальті.