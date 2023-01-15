Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 15 січня 2023 року, 19:00.
Радість бергамасків на фоні засмученого Вільєни, Getty Images
15 січня 2023, 21:39
Аталанта минулих сезонів вражала своєю результативністю, Аталанта нинішнього зразка — не дуже. Втім, матч із Салернітаною став виключенням із правил.
Бергамаски куражилися і забивали на будь-який смак, а підсумковий рахунок 8:2 ознаменував факт найрезультативнішого матчу у нинішньому розіграші чемпіонату Італії.
Відео голів та огляд матчу:
Аталанта — Салернітана — 8:2
Голи: Бога, 5; Лукман, 20, пен, 54; Скалвіні, 23; Копмейнерс, 38; Гейлунд, 41; Едерсон, 61; Дзортеа, 85 — Діа, 10; Ніколлусі-Кавілья, 56
Аталанта: Муссо — Толой (Демірал, 58), Паломіно, Скалвіні — Дзаппакоста (Дзортеа, 58), де Рон (Едерсон, 46), Копмейнерс, Руджері — Лукман (Меле, 81), Бога — Гейлунд (Сапата, 64)
Салернітана: Очоа — Ловато (Д'ємбер, 46), Фасіо (Радованович, 72), Пірола (Самбія, 86) — Кандрева, Ніколлусі-Кавілья, Кулібалі, Вільєна (Кастанос, 71), Брадарич — Пйонтек, Діа (Бонаццолі, 72)
Попередження: Копмейнерс, 30
На 38-й хвилині Тен Копмейнерс (Аталанта) не реалізував пенальті.