Італія

Матч 19-го туру Серії А закінчився мировою.

На екваторі чемпіонату Італії Болонья приймала Кремонезе. Матч між не найрезультативнішими командами чемпіонату закінчився внічию.

Кремонезе відкрили рахунок завдяки голу Окереке, проте втримати перевагу не змогли. Не минуло й п'яти хвилин, як Кірікеш відзначився автоголом. Саме ця прикрість і залишилась останньою результативною дією в матчі — 1:1.

Кремонезе залишилось на останньому місці в чемпіонаті, не вигравши ще жодного матчу. Болонья залишилась в середині турнірної таблиці.

Болонья — Кремонезе 1:1

Голи: Кірікеш 55 (автогол) — Окереке 50 (пен.)

Болонья: Скорупскі — Пош, Сумаоро, Лукумі, Лікояніс (Камб'язо, 79) — Моро, Домінгес (Схаутен, 79), Фергюсон, Соріано, Орсоліні — Барроу (Зіркзее, 46).

Кремонезе: Карнезеккі — Сернікола, Кірікеш, Феррарі, Васкес, Валері (Буонаюто, 70) — Мейте, Кастаньєтті (Бенассі, 61), Пікель — Чіофані (Афена-Гьян, 61), Окереке (Тсаджу, 90).

Попередження: Кірікеш, 24, Сумаоро, 67, Скорупські, 82, Пікель, 84, Васкес, 86, Карнезеккі, 87, Буонаюто, 90.