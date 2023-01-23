Португалець очолить польську збірну.
Фернанду Сантуш та Чезаре Кулеша, фото Чезаре Кулеша
23 січня 2023, 21:05
Президент Польського футбольного союзу Чезаре Кулеша запросив представників ЗМІ на презентацію головного тренера.
До цього посту у своєму twitter-акаунті функціонер додав фото з екстренером збірної Португалії Фернанду Сантушем.
Як повідомляє офіційний сайт Польського футбольного союзу, пресконференція відбудеться завтра на Національному стадіоні.
Відзначимо, що португалець вже мав досвід роботи з іноземною для себе збірною. У 2010-2014 роках він очолював збірну Греції — щоправда, до того попрацювавши у кількох грецьких клубах.
Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки отримав Фернанду Сантуш після звільнення зі збірної Португалії.