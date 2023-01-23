Польща

Португалець очолить польську збірну.

Президент Польського футбольного союзу Чезаре Кулеша запросив представників ЗМІ на презентацію головного тренера.

До цього посту у своєму twitter-акаунті функціонер додав фото з екстренером збірної Португалії Фернанду Сантушем.

Як повідомляє офіційний сайт Польського футбольного союзу, пресконференція відбудеться завтра на Національному стадіоні.

Відзначимо, що португалець вже мав досвід роботи з іноземною для себе збірною. У 2010-2014 роках він очолював збірну Греції — щоправда, до того попрацювавши у кількох грецьких клубах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки отримав Фернанду Сантуш після звільнення зі збірної Португалії.