Італія

Іспанський захисник проведе залишок сезону в Римі.

Рома на правах орендної угоди підписала іспанського захисника Лідс Юнайтед Дієго Льоренте, повідомляє офіційний сайт "павичів".

Стверджується, що контракт підписано на пів року. Римляни зможуть викупити гравця на постійній основі.

Льоренте виступає за Лідс з 2020 року. Розпочинав він сезон у якості основного гравця, але після декількох невдалих ігор опинився на лаві запасних.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лідс продовжив контракт з Дієго Льоренте.