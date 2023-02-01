Італія

Шведський форвард має повернутися якраз до матчів Ліги чемпіонів.

Нападник Мілана Златан Ібрагімович може повернутися на поле в середині лютого. Про це повідомляє Джанлука ді Марціо.

За інформацією джерела, відновлення 41-річного шведа добігає кінця і незабаром він буде готовий повернутися на поле. Це може статися у першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів проти Тоттенгема, який відбудеться 14 лютого.

Нагадаємо, у травні минулого року Ібрагімович переніс операцію на коліні, після чого на нього чекав тривалий процес відновлення. Востаннє Златан виходив на поле у січні 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Ібрагімович має намір завершити кар'єру в кінці сезону.