Італія

Підопічні Жозе Моурінью нині розташувалися на третій сходинці у лізі.

У рамках 21 туру чемпіонату Італії Рома обіграла Емполі, що дозволило команді набрати три пункти та піднятися на третє місце у Серії А.

Таким чином, Рома вперше із сезону-2016/17 перебуває на третьому місці у чемпіонаті Італії.

Цього сезону у колектива Жозе Моурінью вже 41 пункт – такого не було майже шість років на цьому етапі сезону.

У наступному турі Рома зіграє на виїзді проти Лечче, гра відбудеться 11 лютого о 19:00.