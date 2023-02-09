Україна

Команда Володимира Шарана зазнала невдачі на турецьких зборах.

Днями закарпатський Минай зазнав першої поразки на турецьких зборах, поступившись боснійському клубу Сараєво із рахунком 1:2.

У середу ж підопічні Володимира Шарана знову програли в Аланії саме представнику Боснії і Герцеговини. Тепер суперником української команди був Вележ із міста Мостар, який є чинним володарем Кубку країни.

Минай — Вележ Мостар — 1:3

Голи: Байдал, 74 - Хасанович, 37, Вехабович, 49, Хаскич, 77

Також гра запам'яталася одним дуже милим моментом — на поле вибігло прекрасне цуценя, котре взяв на руку і виніс форвард Минаю Юрій Коломієць.