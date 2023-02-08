Італія

Римський клуб взимку хотів укласти угоду щодо вінгера Челсі.

Атакуючий півзахисник лондонського Челсі Хакім Зієш був близьким до переходу до Парі Сен-Жермена в останній день зимового трансферного вікна. Тоді клуби не встигли оформити всі документи, тож переїзд марокканського футболіста до столиці Франції так і не відбувся.

Проте підписати 29-річного Зієша взимку хотів не лише ПСЖ. Директор Роми Тьягу Пінту підтвердив, що його клуб вів переговори щодо вінгера Челсі, які у підсумку не мали успіху.

"Хакім Зієш був однією з наших цілей. Ми вели переговори з його агентами та Челсі, але угода зірвалась.

Я можу підтвердити, що у нас також була інша трансферна ціль, але нічого не сталося, тому що Дзаньоло відхилив пропозицію Борнмута", — цитує слова Пінту журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Хакім Зієш ухвалив остаточне рішення залишити лондонський Челсі наприкінці цього сезону.