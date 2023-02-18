Хавбек відзначався результативними діями у п'яти останніх матчах поспіль.
Хвіча Кварацхелія, Getty Images
18 лютого 2023, 11:18
Наполі у матчі 23 туру італійської Серії А впевнено обіграв Сассуоло з рахунком 2:0.
У цьому матчі результативним ударом відзначився півзахисник Наполі Хвіча Кварацхелія, для якого це був десятий гол цього сезону.
За інформацією Opta Sports, 22-річний грузин став наймолодшим гравцем "неаполітанців" з 10 або більше голами за один сезон з 1930 року.
Також зазначимо, що Кварацхелія відзначається результативними діями у п'яти останніх матчах поспіль.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Сассуоло — Наполі.