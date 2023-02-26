Італія

Футболіст може поповнити ряди "бьянконеррі".

Ювентус цікавиться підписанням нападника Аталанти Расмуса Гойлунда. Про це повідомляє vecchiasignora.com.

За інформацією джерела, за данця запропонують понад 40 млн євро. Повідомляється, що він є пріоритетною ціллю туринців для заміни Душана Влаховича влітку, якщо нападник залишить клуб.

Минулого літа данець перебрався до Аталанти за 17 мільйонів євро.

Цього сезону він зробив у чемпіонаті та національному кубку непогані статистичіі показники 6+2.

Раніше повідомлялось про інтерес зі сторони Манчестер Юнайтед.