Футболіст може поповнити ряди "бьянконеррі".
РАСМУС ГОЙЛУНД - GETTY IMAGES
26 лютого 2023, 16:50
Ювентус цікавиться підписанням нападника Аталанти Расмуса Гойлунда. Про це повідомляє vecchiasignora.com.
За інформацією джерела, за данця запропонують понад 40 млн євро. Повідомляється, що він є пріоритетною ціллю туринців для заміни Душана Влаховича влітку, якщо нападник залишить клуб.
Минулого літа данець перебрався до Аталанти за 17 мільйонів євро.
Цього сезону він зробив у чемпіонаті та національному кубку непогані статистичіі показники 6+2.
Раніше повідомлялось про інтерес зі сторони Манчестер Юнайтед.