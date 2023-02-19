Італія

До вашої уваги найкращи моменти поєдинку чемпіонату Італії, який відбувся 19 лютого, о 19:00.

У матчі 23 туру італійської Серії А Ювентус переграв Спецію в її першому матчі без Луки Готті на тренерській лаві — 2:0. Туринці тим самим піднялися на сьому сходинку у таблиці, а лігурійці продовжують бовтатися навколо зони вильоту.

Відзначимо, що Віктор Коваленко просидів усі 90 з гаком хвилин на лаві запасних. Втім, українець тільки відновився від травми.

Відео голів та огляд матчу:

Спеція — Ювентус — 0:2

Голи: Кін, 32, Ді Марія, 66

Спеція: Драговські (Маркетті, 25) — Аду, Ампаду, Ніколау, Реца — Бурабія, Екдаль (Кальдара, 79) — Верде (Мальдіні, 79), Агудело (Нзола, 59), Г'ясі — Шомуродов

Ювентус: Перін — Даніло, Ругані, Сандро — Куадрадо (Де Шільйо, 46), Паредес (Фаджіолі, 46), Локателлі, Рабіо, Костич (Ілінг, 81) — Кін (Агудело, 56), Влахович (Бонуччі, 90+3)

Попередження: Агудело, Реца — Локателлі, Фаджіолі.