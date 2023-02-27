Італія

Поль нарешті зможе зіграти за Ювентус.

Півзахисник Ювентуса Поль Погба, ймовірно, зможе зіграти у матчі проти Торіно. Про це розповів головний тренер туринського клубу Массіміліано Аллегрі.

"Погба почувається краще, він був викликаний на гру. Нам все ще треба зрозуміти, чи буде у нас можливість дати йому зіграти кілька хвилин проти Торіно. К'єза тренувався у загальній групі, він почуває себе добре", — сказав Аллегрі.

Матч 24-го туру Серії А Ювентус — Торіно відбудеться 28 лютого. Початок о 21:45.

Нагадаємо, Погба повернувся до Ювентуса минулого літа, після чого продовжував відновлення. Однак потім він отримав ще одну травму і пропустив ЧС-2022 у Катарі, але й після цього у нього виникли проблеми, через що він знову опинився у лазареті.