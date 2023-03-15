Іспанія

Німець — один з головних претендентів на крісло в мадридській команді.

Томас Тухель перебуває у шорт-листі Реала як можливий наступник головного тренера команди Карло Анчелотті, повідомляє Bild.

Як відомо, влітку цього року Анчелотті може очолити збірну Бразилії. Крім того, раніше повідомлялось, що Анчелотті можуть звільнити, навіть якщо Реал виграє трофеї, тому що атмосфера у команді зіпсувалася. В разі відставки "тата Карло" на його місце розглядають кандидатуру екснаставника Боруссії Дортмунд, ПСЖ і Челсі Томаса Тухеля.

На користь даного варіанта говорить і те, що 49-річний німецький фахівець розпочав вивчення іспанської мови ще восени.

Раніше повідомлялось, що німецький фахівець сподівається очолити Реал або Барселону в майбутньому..