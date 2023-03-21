Італія

Джанлуїджи Буффон поділився своїми думками про паризький гранд.

Воротар Парми Джанлуїджи Буффон зізнався, що вважає свій відхід з ПСЖ найбільшою помилкою в кар'єрі.

"Гра за ПСЖ була найкращим досвідом у моїй кар'єрі. Я грав у мегакоманді: технічно ми були набагато сильнішими, ніж усі інші, але ми вилетіли з Ліги чемпіонів.

Відхід з ПСЖ був моєю найбільшою помилкою в житті. Я відмовився від 10 мільйонів євро", — наводить слова Буффона інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

Нагадаємо, Буффон виступав за ПСЖ у сезоні-2018/19. На його рахунку 25 поєдинків та два трофеї — чемпіонство в Лізі 1 та Суперкубок Франції.

Цього сезону Буффон провів 12 поєдинків, з яких три на нуль при 18 пропущених м'ячах.