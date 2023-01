У рамках 1/8 фіналу Кубка Італії міланський Інтер переграв представника Серії Б Парму з рахунком 2:1.

Ворота Парми захищав легендарний воротар Джанлуїджи Буффон. 44-річний кіпер зіграв усі 120 хвилин.

Проте засмутити легенду змогли не тільки гравці Інтера, а й фанати цього клубу. У другому таймі вони ображали ДжиДжи, співаючи "Buffon uomo di merda".

Buffon now taking chants of ‘uomo di merda’ from Inter curva.



We’ll leave that to you to translate, and respectfully disagree. #InterParma pic.twitter.com/Cja00xMOiR