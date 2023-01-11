Досвідчений кіпер повів на полі усі 120 хвилин.
Джанлуіджи Буффон, Getty Images
11 січня 2023, 21:59
У рамках 1/8 фіналу Кубка Італії міланський Інтер переграв представника Серії Б Парму з рахунком 2:1.
Ворота Парми захищав легендарний воротар Джанлуїджи Буффон. 44-річний кіпер зіграв усі 120 хвилин.
Проте засмутити легенду змогли не тільки гравці Інтера, а й фанати цього клубу. У другому таймі вони ображали ДжиДжи, співаючи "Buffon uomo di merda".
Відзначимо також, що цей матч проти Інтера став для Буффона вже 50 на Сан-Сіро у своїй кар'єі.