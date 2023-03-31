Італія

Шведський форвард потрапив у клубний лазарет на кілька тижнів.

Нападник Мілана Златан Ібрагімович не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах через травму. Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, у 41-річного шведа виявлені проблеми з м'язами правого стегна після його повернення з розташування збірної Швеції.

На відновлення футболісту потрібно близько двох тижнів, що означає, що він пропустить поєдинки проти Наполі та Емполі. Швидше за все, він повернеться на поле у матчі проти Болоньї – 16 квітня.

Цього сезону, більшу частину якого Ібрагімович пропустив через травму, він провів чотири матчі, в яких забив один гол, провівши на полі лише 144 хвилини.

Нагадаємо, матч Наполі — Мілан відбудеться у неділю, 2 квітня, о 21:45 за київським часом. Стежити за ходом поєдинку можна буде на Football.ua.