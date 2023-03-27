Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

41-річний футболіст не тренувався через дискомфорт.

Участь Златана Ібрагімовича у матчі з Азербайджаном під питанням, повідомила прес-служба збірної Швеції.

За інформацією джерела, швед не тренувався із національною командою через дискомфорт. 41-річний футболіст займався окремо від партнерів.

Рішення про участь Ібрагімовича у матчі з Азербайджаном ухвалить медичний штаб збірної.

Матч Швеція – Азербайджан відбудеться сьогодні, 27 березня, о 21:45 за київським часом.