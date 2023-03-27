41-річний футболіст не тренувався через дискомфорт.
ЗЛАТАН ІБРАГІМОВИЧ, GETTY IMAGES
27 березня 2023, 14:57
Участь Златана Ібрагімовича у матчі з Азербайджаном під питанням, повідомила прес-служба збірної Швеції.
За інформацією джерела, швед не тренувався із національною командою через дискомфорт. 41-річний футболіст займався окремо від партнерів.
Рішення про участь Ібрагімовича у матчі з Азербайджаном ухвалить медичний штаб збірної.
Матч Швеція – Азербайджан відбудеться сьогодні, 27 березня, о 21:45 за київським часом.