Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Швед встановив черговий рекорд.

Збірна Швеції в рамках поєдинку першого туру відбіркового циклу до чемпіонату Європи 2024 року приймала Бельгію та поступилась з рахунком 0:3.

В цій грі взяв участь Златан Ібрагімович, який з'явився на полі на заміну. Як повідомляє Фабріціо Романо, форвард став найстаршим гравцем, що колись грав у матчі відбору до Євро.

"Я хочу продовжувати грати у футбол, звичайно, якщо я почуваюся добре, це мій пріоритет. Мені дуже добре в Мілані, якщо вони хочуть, щоб я залишився, я радий. Я доступний", — сказав Ібрагімович.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Златан став найстаршим гравцем в історії, який забив у Серії А.