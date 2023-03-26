Футболіст тренувався індивідуально.
Златан Ібрагімович, Getty Images
26 березня 2023, 20:27
Напередодні Златан Ібрагімович зіграв за збірну Швеції у матчі проти збірної Бельгії у рамках відбору до Євро-2024 (0:3).
Завдяки виходу на заміну Ібра став найстаршим гравцем (41 рік та 172 дні), що колись грав у матчі відбору до Євро.
У грі проти збірної Азербайджану у другому турі Златан міг перевершити свій рекорд, але отримав травму.
41-річний гравець 26 березня проводив індивідуальне тренування через певний дискомфорт. Його вихід на поле у найближчій грі під питанням.
Остаточне рішення, звичайно, прийме сам Златан спільно з медичним персоналом і головним тренером Янне Андерссоном.