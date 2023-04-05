Італія

Смілива заява агента нігерійського форварда.

Агент нігерійського нападника Наполі Віктора Осімхена Андреа Д'Аміко розповів, що на його клієнта великий попит на трансферному ринку.

"Куди може відправитися Віктор Осімген у наступному сезоні? Думаю, у нас не буде проблем із нестачею пропозицій, особливо з Англії.

Осімген — найсильніший нападник у світі на цей момент, навіть сильніший, ніж Голанд. Усі трансферні рішення будуть ухвалені тільки після завершення сезону. Не варто виключати й варіант із ПСЖ, зокрема тому, що на них чекають важкі втрати в атаці. На мій погляд, Мессі подобається варіант із Маямі. Однак я не впевнений щодо цього, це тільки моя думка", — цитує Д'Аміко AreaNapoli.

У поточному сезоні Осімген зіграв 26 матчів, забивши 21 гол і зробивши три результативні передачі.

Контракт футболіста з Наполі діє до літа 2025 року. Стверджується, що італійський клуб може попросити за гравця 150 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше нападник Наполі Віктор Осімген прокоментував чутки щодо можливого переходу в інший клуб.