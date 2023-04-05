Україна

В останні дні ЗМІ звинувачують Інгулець та Минай у договірному матчі.

У матчі 19 туру української Прем'єр-ліги Інгулець в гостях обіграв Минай з рахунком 2:1, у якому команда з Петрово забила два сумнівні голи наприкінці поєдинку.

Після гри в ЗМІ почала підніматись інформація про те, що матч був договірним, про що говорять дії захисників закарпатського клубу.

Головний тренер Минаю Володимир Шаран 11 років працював в Олександрії, яка ухвалила рішення висловити свою точку зору на даний момент.

"Володимир Богданович дуже тривалий час очолював головну команду нашого клубу. Тож я знаю дуже добре і його самого, і його підхід до роботи.

Впевнений, що він ні за яких умов не пішов би на так званий договоряк, про що вже декілька днів галасять у ЗМІ. Шаран високопрофесійна людина, він завжди щиро та сумлінно ставиться до своєї справи. Будь-який програш дуже болісний для нього. Адже кожний матч для Володимира Богдановича — справа честі.

Тому усі ці наклепи — повна нісенітниця та спроба зловити хайп. Я переконаний, що події під час гри, помилки захисників Минаю — це прикрий, незрозумілий збіг обставин, а не якісь цілеспрямовані дії", — сказав Дмитро Кітаєв, директор Олександрії.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Минай — Інгулець.