Італія

Португальський фахівець поділився своїми думками після гри з Аталантою.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував поразку своєї команди у матчі 31 туру італійської Серії А проти Аталанти (1:3).

"Ми закінчили матч із дев'ятьма гравцями через травми і навіть влучили у штангу. Ми могли зробити рахунок 2:3. Мені дуже, дуже важко критикувати цю команду. Вони грають у межах своїх можливостей.

Я думаю, що у кожного тренера навіть у найбагатших клубах буде проблема, коли не буде гравців. Для деяких команд це невелика проблема, для нас величезна проблема. Це згуртована команда, у скрутні моменти ми завжди разом, і я думаю, що вболівальники також пишаються цією командою.

Травми пов'язані із кількістю матчів. Ми намагалися захистити тих гравців, які, як показав медичний персонал, були втомлені після матчу в четвер", — наводить слова Моурінью Reuters.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Аталанта — Рома.