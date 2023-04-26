Італія

Згодом Пауло грав з Кріштіану в одній команді.

Гравець Роми та екснападник Ювентуса Пауло Дібала згадав кумедний випадок з ексодноклубником Кріштіану Роналду, коли обидва виступали у складі "бьянконеррі".

"В Аргентині існує велике суперництво між Мессі та Роналду. Якось ми летіли з Кріштіану на матч, я сидів у хвості літака, він трохи попереду.

Він підійшов до мене, ми трохи поговорили про життя в цілому і я сказав йому: "У дитинстві я практично ненавидів тебе". Ми посміялися, у нас завжди були добрі стосунки", – цитує Дібалу Goal із посиланням на DAZN.