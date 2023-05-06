Іспанець може перебратись в Серію А.
Пау Торрес, getty images
06 травня 2023, 14:58
Ювентус розглядає різноманітні варіанти посилення захисної ланки команди в найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Sport.es, туринський клуб наблизився до підписання футболіста Вільярреала Пау Торреса.
В цьому сезоні 26-річний футболіст відіграв 35 матчів, в яких забив один м'яч.
Зазначимо, що контракт іспанського захисника діє до наступного літа.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Парі Сен-Жермен виявляє інтерес до Пау Торреса.