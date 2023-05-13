Італія

Керманич Лаціо прокоментував нічию проти Лечче.

У рамках тридцять п’ятого туру італійської Серії A римський Лаціо втратив очки в домашньому матчі проти Лечче.

Лаціо — Лечче 2:2 Відео голів та огляд матчу Серії A

Головний тренер "орлів" Мауріціо Саррі після завершення гри прокоментував результат виступів власної команди.

"Цей результат може піти нам на користь, бо після гри залишились як позитивні, так і негативні враження. Сьогодні ввечері нам вдалось продемонструвати гарну реакцію на пропущені голи, тоді як недоліками були створення моментів за рахунку 1:1 та поганий старт у другому таймі.

Нам знову приходять на допомогу Іммобіле та Мілінковіч-Савич і це дійсно важливо. Вони забивали в той час, коли в команди нічого не виходило.

Кмітливість у реалізації певних ситуацій завжди була проблемою для нашої команди. Це давня проблема, яку важко вирішити. Але ми платимо за це велику ціну. Ми повинні спробувати завершити цей невдалий період раніше, аніж конкуренти цим скористаються.

Зараз ми граємо з півзахистом, який через свої характеристики не може виконувати високий пресинг. Під час першого пропущеного гола півзахисники перебували дуже далеко від епізоду. У Італії є погана звичка зважати на голи, які пропускає команда, і не звертати увагу на ті, які вона забиває", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі римський Лаціо зіграє в гостях у фріульського Удінезе.