Італія

Римляни востаннє перемагали в Серії А понад місяць тому.

У матчі 36 туру італійської Серії А Рома на своєму полі не змогла обіграти Салернітану (2:2).

Таким чином, у головного тренера римського клубу Жозе Моурінью вперше у кар'єрі утворилася серія із шести матчів без перемог у чемпіонаті.

Востаннє підопічні Моурінью здобували перемогу в Серії А більше місяця тому. Це було 16 квітня, коли Рома обіграла Удінезе (3:0).

Після 36 турів Рома набрала 60 очок та посідає шосте місце у турнірній таблиці Серії А, випереджаючи Ювентус на один бал. Попереду йде Аталанта, яка має 61 очко. До топ-4 – чотири очки.