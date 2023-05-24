Італія

Діючий переможець чемпіонату Італії може зіграти у нових стильних комплектах.

Нова домашня футболка Наполі на сезон-2023-24 із зображенням скудетто, схоже, просочилася в інтернет — є інформація Footy Headlines.

SpazioNapoli детально описує, як домашню футболку наступного сезону знову вироблятиме Emporio Armani та матиме простіший дизайн, використовуючи традиційний небесно-блакитний колір як основу з білим комірцем.

Давній спонсор Lete більше не буде присутній на футболці, а круїзна компанія MSC буде призначена новим головним спонсором футболки.

Скудетто розташовуватиметься під коміром, між емблемою Наполі та логотипом EA7.