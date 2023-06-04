Італія

Неаполітанці в пошуках нового тренера.

Наполі після ускладнення відносин між президентом Ауреліо Де Лаурентісом та головним тренером Лучано Спаллетті знаходиться в пошуках нового керманича.

Як повідомляє Corriere dello Sport, неаполітанський клуб розглядає кандидатуру головного тренера збірної Італії Роберто Манчіні. Зазначається, що з фахівцем навіть контактували щодо можливої співпраці. У випадку прийняття пропозиції «Наполі» Роберто буде змушений покинути національну команду.

Якщо Манчіні залишить свій пост, то збірна Італії спробує запросити Антоніо Конте, який нещодавно покинув Тоттенгем.

Раніше повідомлялось, що в послугах Манчіні зацікавлений ПСЖ.