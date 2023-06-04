Україна

22-річний українець повертається до київського клубу.

Центральний захисник Крістіан Біловар оголосив про свій відхід з кіпрського клубу після річної оренди.

Контракт 22-річного українця належить київському Динамо, а його орендна угода була розрахована до кінця сезону.

"Глава підійшла до кінця. Я хочу висловити свою повагу цьому великому клубу та чудовим уболівальникам АЕЛ. Цей сезон був важким, але ми боролися разом, як велика родина. Для мене було честю виходити на поле з кожним з моїх одноклубників та розділити емоції з нашими тренерами та персоналом, а також нашими чудовими вболівальниками. Великий клуб. Велика повага", — написав Біловар в Instagram.

Нинішнього сезону Біловар провів 31 поєдинок, у яких результативними діями не відзначався.

За підсумками сезону АЕЛ посів дев'яте місце у чемпіонаті Кіпру, набравши 49 очок після 40 матчів.