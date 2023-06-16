Італія

Неаполітанці оформили перехід гравця.

Джованні Сімеоне провів минулий сезон у складі Наполі на правах орендної угоди з Верони. В клубі залишились задоволені його грою.

Як повідомляє офіційний сайт неаполітанців, клуб вирішив активувати опцію викупу талановитого нападника.

За інформацією Фабріціо Романо, він став гравцем Наполі на постійній основі за 12 мільйонів євро.

Джованні Сімеоне в цьому сезоні провів 33 матчі на клубному рівні, в яких забив дев'ять голів та віддав результативну передачу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ауреліо Де Лаурентіс вирішив призначити новим головним тренером Руді Гарсію.