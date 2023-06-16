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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 15 червня.

Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до шостого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 15 червня:

Збірна Іспанії обіграла Італію та вийшла у фінал Ліги націй, де зіграє проти Хорватії, яка у свою чергу дотиснула Нідерланди.

Руді Гарсія – головний тренер Наполі. Деталі угоди з 59-річним фахівцем, який замінив Лучано Спаллетті, не розголошуються.

Клеман Ленгле та Арно Данжума покинули Тоттенгем. Лондонський клуб не став викуповувати контракти футболістів у Барселони та Вільярреала відповідно.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.