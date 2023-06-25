Півзахисник Адрієн Рабьо найближчим часом підпише новий контракт зі "старою синьйорою". Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, керівництво туринського клубу дуже впевнено в тому, що 28-річний француз залишиться в команді ще на один сезон із збереженням поточної зарплати.

Чинний контракт футболіста з клубом розрахований до кінця червня цього року.

Минулого сезону Рабьо провів 48 матчів, у яких забив 11 голів та віддав п'ять результативних передач.