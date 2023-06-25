Італія

Нова угода з 28-річним футболістом буде розрахована до кінця наступного сезону.

Півзахисник Адрієн Рабьо найближчим часом підпише новий контракт зі "старою синьйорою". Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, керівництво туринського клубу дуже впевнено в тому, що 28-річний француз залишиться в команді ще на один сезон із збереженням поточної зарплати.

Чинний контракт футболіста з клубом розрахований до кінця червня цього року.

Минулого сезону Рабьо провів 48 матчів, у яких забив 11 голів та віддав п'ять результативних передач.