Нова угода з 28-річним футболістом буде розрахована до кінця наступного сезону.
Адрієн Рабьо, Getty Images
25 червня 2023, 14:45
Півзахисник Адрієн Рабьо найближчим часом підпише новий контракт зі "старою синьйорою". Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, керівництво туринського клубу дуже впевнено в тому, що 28-річний француз залишиться в команді ще на один сезон із збереженням поточної зарплати.
Чинний контракт футболіста з клубом розрахований до кінця червня цього року.
Минулого сезону Рабьо провів 48 матчів, у яких забив 11 голів та віддав п'ять результативних передач.