Футболіст перебереться до Італії на правах вільного агента.
Маркус Тюрам, Getty Images
27 червня 2023, 07:55
Нападник Боруссії М Маркус Тюрам найближчим часом стане гравцем міланського Інтера. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, 25-річний француз цього тижня прилетить до Мілана, щоб пройти медичне обстеження перед підписанням контракту з Інтером.
Угода з футболістом, який за кілька днів залишить німецький клуб на правах вільного агента, буде розрахована на п'ять років.
У боротьбі за Маркуса "нерадзуррі" виграли конкуренцію у Мілана та ПСЖ, які також мали намір підписати футболіста.
Минулого сезону Тюрам провів 32 матчі, в яких забив 16 голів та віддав сім гольових передач.