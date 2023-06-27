Італія

Футболіст перебереться до Італії на правах вільного агента.

Нападник Боруссії М Маркус Тюрам найближчим часом стане гравцем міланського Інтера. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 25-річний француз цього тижня прилетить до Мілана, щоб пройти медичне обстеження перед підписанням контракту з Інтером.

Угода з футболістом, який за кілька днів залишить німецький клуб на правах вільного агента, буде розрахована на п'ять років.

У боротьбі за Маркуса "нерадзуррі" виграли конкуренцію у Мілана та ПСЖ, які також мали намір підписати футболіста.

Минулого сезону Тюрам провів 32 матчі, в яких забив 16 голів та віддав сім гольових передач.