Італія

Фахівець може очолити представника Серії В.

Сампдорія після невдалого сезону та вильоту в другий за силою дивізіон країни знаходиться в пошуках нового головного тренера.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, клуб веде перемовини з Андреа Пірло щодо співпраці.

Зазначимо, що Сампдорія нещодавно отримала нового власника. Ним став Андреа Радріццані, який до цього володів Лідсом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Салернітана розглядала б Пірло, якби Соуза перейшов до Наполі.