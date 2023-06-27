Фахівець може очолити представника Серії В.
Андреа Пірло, getty images
27 червня 2023, 09:34
Сампдорія після невдалого сезону та вильоту в другий за силою дивізіон країни знаходиться в пошуках нового головного тренера.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, клуб веде перемовини з Андреа Пірло щодо співпраці.
Зазначимо, що Сампдорія нещодавно отримала нового власника. Ним став Андреа Радріццані, який до цього володів Лідсом.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Салернітана розглядала б Пірло, якби Соуза перейшов до Наполі.