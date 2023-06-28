Італія

Американець може поповнити склад "россонері".

Мілан зацікавився нападником Челсі Крістіаном Пулішичем, повідомляє goal.

За інформацією джерела, "россонері" розпочали переговори з Челсі щодо трансферу американця. Минулого сезону гравець лише вісім разів виходив у стартовому складі, забивши один м’яч. Сам гравець не проти змінити клуб і спробувати себе в іншому чемпіонаті. До того ж новий головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно не розраховує на 24-річного футболіста.

Також в переході Крістіана зацікавлений Ювентус.