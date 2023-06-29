Італія

Аргентинцем цікавиться віцечемпіон Італії.

Півзахисник ПСЖ Леандро Паредес може повернутись в Італію після виступів за Ювентус.

Як повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо, інтерес до хавбека проявляє Лаціо. ПСЖ готовий порівняно недорого продати аргентинця, контракт якого спливає 2024 року. Футболіст отримує 5 млн євро на рік.

В минулому сезоні 29-річний аргентинець забив 1 гол у 39 матчах всіх турнірів.

Раніше повідомлялось, що Ювентус спробує купити Мілінковича-Савича, якщо не продовжить контракт Рабьо.