Австрієць може приєднатись до римської команди.
МАРСЕЛЬ ЗАБІТЦЕР, GETTY IMAGES
29 червня 2023, 11:15
Півзахисник Баварії Марсель Забітцер може змінити клубну прописку цього літа, стверджує Bayern & Germany.
За інформацією джерела, у підписанні австрійця зацікавлена римська Рома. Керівництво "вовків" хоче орендувати Марселя на наступний сезон.
Нагадаємо, другу половину минулого сезону Забітцер провів в оренді в Манчестер Юнайтед. На його рахунку 1 гол в 11 матчах.
Кінець сезону він пропустив через травму.