Італія

Австрієць може приєднатись до римської команди.

Півзахисник Баварії Марсель Забітцер може змінити клубну прописку цього літа, стверджує Bayern & Germany.

За інформацією джерела, у підписанні австрійця зацікавлена римська Рома. Керівництво "вовків" хоче орендувати Марселя на наступний сезон.

Нагадаємо, другу половину минулого сезону Забітцер провів в оренді в Манчестер Юнайтед. На його рахунку 1 гол в 11 матчах.

Кінець сезону він пропустив через травму.