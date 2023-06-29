Україна

Досвідчений виконавець приєднався до новачка УПЛ.

Новачок УПЛ черкаський ЛНЗ на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з ексгравцем Вереса Геннадієм Пасічем.

Угода розрахована на 2 роки з опцією пролонгації на 1 рік.

За свій попередній клуб Верес футболіст зіграв загалом 94 матчі, забив 14 голів і здійснив 12 асистів.

На початку квітня повідомлялось, що між Геннадієм Пасічем та Віталієм Дахновським відбулась серйозна бійка на тренуванні рівнян. А 27 червня Пасіч покинув Верес.