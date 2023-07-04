Україна

Команда вже працює під керівництвом нового коуча.

Півзахисник Шахтаря Єгор Назарина висловився після першого тренування під керівництвом нового тренерського штабу на чолі з Патріком ван Леувеном.

Про знайомство з новим тренерським штабом

"Всі раді повернутися до тренувань, зустрітися всім разом. З настроєм працюємо, звикаємо до вимог нового тренера. Сьогодні познайомилися. Тому з великим натхненням буду працювати.

Це дуже вимогливий тренер. Він завжди вимагає працювати на 100%. Віддаватися тренувальному процесу — найголовніше. Будемо працювати. Знайомий з вимогами, тому буду старатися показувати найкращий футбол".

Про перше тренування після паузи

"Вимоги відрізняються від тих, які в нас були минулого року. Тому звикаємо, на це потрібен певний час. Думаю, за 20 днів ми звикнемо та наберемо свої оптимальні кондиції. На тренуванні було немало бігової роботи, була робота на великих відстанях — це для нас щось нове. Такого не було, звикаємо".

Про умови зборів в Роттердамі

"Все на дуже професійному рівні. Є все, чого команда потребує — як відновлення, так і поля. Все є, тому будемо з радістю працювати тут", — сказав Назарина в інтерв'ю ютуб-каналу "гірників".

Раніше Сергій Палкін заявив, що якщо клуби безкоштовно підписуватимуть гравців Шахтаря, то "гірники" подадуть до суду.