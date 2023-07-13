Італія

Американський вінгер приєднався до "россонері".

Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про підписання вінгера Крістіана Пулішича, права на якого раніше належали лондонському Челсі.

24-річний американець підписав із "россонері" повноцінний контракт, який буде розраховано до літа 2027 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Пулішич виступатиме за Мілан під 11-им номером. За неофіційною інформацією, його трансфер коштував італійському клубу більше 20 мільйонів євро разом із бонусами.

У минулому сезоні Крістіан Пулішич відіграв 30 матчів, забивши один гол та віддавши дві гольові передачі.