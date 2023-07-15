Італія

Ще одне якісне посилення складу для "росонері".

Півзахисник АЗ Тіджані Рейндерс найближчим часом підпише контракт із Міланом. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, клуби погодили трансфер 24-річного голландця, який коштуватиме "россонері" 20 мільйонів євро плюс бонуси.

Також зазначається, що сам футболіст хотів перейти лише до Мілана. На наступному тижні Тіджані пройде медичне обстеження, після чого підпише контракт.

Минулого сезону Рейндерс провів 54 матчі, в яких забив сім голів та віддав десять результативних передач.