Італія

Івуарієць є головною трансферною ціллю туринців у лінію півзахисту.

Півзахисник Барселони Франк Яннік Кессьє може перебратися до італійської Серії А. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 26-річного івуарійця зацікавлений Ювентус, який зробив футболіста "блаугранас" головною трансферною метою для середньої лінії команди на майбутній сезон.

Зазначається, що "стара синьйора" спочатку хоче зрозуміти амбіції гравця, який хотів залишитися в Барселоні або перебратися до АПЛ.

Якщо Франк буде зацікавлений у трансфері, то для переговорів буде залучено нового спортивного директора клубу Крістіано Джунтолі.

Минулого сезону Кессьє провів 43 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав три асисти.