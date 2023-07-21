Італія

Аргентинський форвард може продовжити кар'єру на Близькому Сході.

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес провів черговий потужний сезон, тому не дивно, що він цікавить інші клуби. Зокрема, аргентинця хочуть бачити на Близькому Сході.

Як повідомляє журналіст TyC Sports Сесар Луїс Мерло, один із саудівських клубів вже направив пропозицію агенту гравця. Поки назву клубу тримають в таємниці.

Відомо, що Мартінесу пропонують контракт на 4 роки із зарплатою 60 мільйонів євро за сезон. Аргентинець поки що не погодився, тому саудівці ще не ведуть переговорів з Інтером.

Раніше повідомлялось про інтерес до Лаутаро з боку Інтера та Челсі.